Pokémon Champions kommt auf Switch-Konsolen und Mobilgeräte

Wie erwartet, hat es ein wenig gedauert, bis der Pokémon Presents -Showcase wirklich etwas Substanzielles erreicht hat (wenn man so weit gehen kann, das zu sagen). Nachdem wir Updates zu Pokémon Café, Pokémon Sleep, Pokémon The Card Game Pocket, Pokémon Go, physischen Sammelkarten und mehr erhalten haben, wurden wir endlich mit Pokémon Champions bekannt gemacht, einem neuen Titel, der von Game Freak entworfen und von The Pokémon Works entwickelt wird.

Das Spiel ist in erster Linie ein Battler und wird für die "Switch-Systemfamilie" (die alles andere als eine Bestätigung einer Switch 2-Version ist) und mobile Geräte erscheinen. Es wird Pokémon Home -Unterstützung geben, mehrere Sprachen wie lateinamerikanisches Spanisch zum Start anbieten, und zum Veröffentlichungsdatum wissen wir nur, dass dies später in diesem Jahr ausführlicher erklärt wird.

Wir wissen auch nicht wirklich, wie sich dieses Spiel spielen wird, da es sich bei der Ankündigung hauptsächlich um Live-Action handelte, also müssen wir einfach warten, bis ein größerer Fokus auf das Gameplay kommt.