HQ

Ich bezweifle, dass ich der Einzige war, der ein bisschen aufgeregt war, als Pokémon Champions angekündigt wurde. Ein Spiel, das sich ausschließlich auf Online-Kämpfe konzentrieren würde. Keine Geschichte, kein Herumrennen, um Fitnessabzeichen zu sammeln und riesige kriminelle Syndikate auszuschalten. Nein, reine, unverfälschte Kampfhandlung. Ein neues, dringend benötigtes Pokémon-Stadion oder Kolosseum. Wenn du diese Hoffnungen hattest, tut es mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Champions ist kein Champion, und ich frage mich, was eigentlich der Sinn dieses Spiels ist.

Schlachten, Schlachten und noch mehr Schlachten.

In gewisser Weise fühlt es sich so an, als sei das Spiel überfällig und hätte schon vor einiger Zeit veröffentlicht werden sollen, während es andererseits noch nicht ganz fertig wirkt und etwas mehr Zeit im Ofen hätte vertragen können. Um den ersten Punkt zu untermauern: Dies ist ein Spiel, das auf der Switch veröffentlicht wird. Die ursprüngliche Switch, also nicht die Switch 2. Diese Rezension basiert daher auf der Switch-Erfahrung. Und das auch noch bei schönen 30 FPS. Es gibt jedoch ein Switch-2-Update, das komplett kostenlos heruntergeladen werden kann, aber es ist weiterhin auf 30 FPS begrenzt. Gleichzeitig ist es ein Spiel mit eher wenig Inhalt und mit einigen Bugs.

Erstens gibt es von den 1.025 verfügbaren nur 186 Pokémon zur Verfügung. Das sind weniger als in Pokémon Stadium 2 (251), einem 26 Jahre alten Spiel. Das bedeutet, dass die meisten Teams ziemlich ähnlich aussehen, sobald man in der Rangliste etwas aufsteigt. Es gibt etwa zehn Pokémon – wie Mega Glurak, Whimsicott, Sneasler, Incineroar, Mega Froslass, Rotom (Wasch) und Kingambit – die in fast jedem Team in verschiedenen Aufstellungen vorkommen. Die unteren Stufen, Poké Ball und Great Ball (jede 'Stufe' ist in vier Divisionen unterteilt, wobei eine die höchste ist. Schneidet man in Division One gut ab, steigt man in die nächste Stufe auf) kann man noch ein paar andere Monster bieten, da es dort mehr Anfänger gibt, aber sobald man Ultra Ball und höher erreicht, ist das Meta sehr begrenzt. Etwas, das die Sache wirklich nicht verbessert, ist, dass viele, viele, viele 'gehaltene Gegenstände' im Spiel fehlen. Das sind Gegenstände, die ein Pokémon halten kann und die verschiedene Boni bieten, wie Heiler-HP oder stärkere Angriffe. Unter anderem fehlt die Flammenkugel, was die Fähigkeit Guts völlig nutzlos macht, ebenso wie Schwarzer Schlamm zur Heilung von Gift-Typen, Wahlschal, Sturmweste und Lebenskugel. Wenn du in einem kompetitiven Kontext ernsthafter gespielt hast, bist du mit diesen sicherlich vertraut. Andererseits könntest du es als neue, frischere Lösung sehen, bei der du Neues ausprobieren musst.

Werbung:

VP und Gutscheine bilden das Fundament der Champions-Welt.

Die Kämpfe können dann als Eins-gegen-Eins-Matches ausgetragen werden oder beide Trainer haben zwei Pokémon gleichzeitig im Einsatz. Jeder Modus hat seine eigenen Ranglisten. Im ersten Modus bringst du ein Team von sechs Pokémon und wählst dann drei von ihnen zum Kampf aus. Sie werden dann einzeln verschickt. Für Zwei-gegen-Zwei-Kämpfe haben sich die Entwickler entschieden, die Regeln offizieller Turniere zu befolgen. Das bedeutet, dass du ein Team aus sechs Pokémon auswählst und dann vier zum Kämpfen auswählst, wobei die ersten beiden gemeinsam ausgesandt werden. Normalerweise kann man in Pokémon-Spielen wie Purpurpur und Violett gegen Freunde alle sechs Pokémon seines Teams im selben Kampf einsetzen. Alle sind dann auf Level 50, unabhängig davon, wie sie vorher waren. Darüber hinaus gibt es neben den Online-Rankings regelmäßige Turniere, ungerankte Matches und die Möglichkeit, private Matches mit einer ID-Nummer zu erstellen, um einen Gegner einzuladen.

Die Frage ist, warum erfahrene Spieler das spielen sollten, wenn sie bereits häufig Matches in Scarlet & Violet spielen, abgesehen vom Neuheitsfaktor. Champions führt nichts Neues ein und ist im Grunde eine abgespeckte Version. Der einzige Unterschied ist, dass es derzeit möglich ist, Mega-Pokémon zu verwenden, aber nicht "Terastallising". Es ist möglich, dass das irgendwann hinzugefügt wird, aber im Moment ist es sehr grundlegend und es fühlt sich an, als hätten sie das Spiel jetzt rausbringen müssen, da Pokémon sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Die Antwort ist ganz einfach. Die Spieler müssen es tun. Ab den diesjährigen Pokémon VGC Weltmeisterschaften ist dies das offizielle Turnierspiel.

Neue Monster werden über ein Gacha-System rekrutiert.

Werbung:

Game Freak und alle, die mit Pokémon zu tun haben, verdienen jedoch Anerkennung dafür, dass dies eine ausgezeichnete Einführung in kompetitive Kämpfe für Anfänger ist. Das Spiel ist "kostenlos zu starten", das heißt, man kann es komplett kostenlos spielen, und es ist sehr schnell, in einen Stream von Matches um Match zu kommen (ohne ein Online-Abonnement zu benötigen). Sobald ein Match vorbei ist, kannst du mit demselben Team direkt ins nächste Match wechseln, und alles läuft sehr reibungslos. Wenn zum Beispiel jemand die neuesten Spiele der Serie nicht besitzt und über Pokémon Go gekommen ist, kann er es hier versuchen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er seine Monster über Home aus Go importieren kann. Da dies ein Spiel ist, das sich zu 100 Prozent auf Kämpfe konzentriert, kann man im Spiel nicht einfach herumlaufen und Pokébälle werfen. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten, Monster zu fangen. Eines ist, wie erwähnt, sie über Pokémon Home zu übertragen. Spitznamen, Titel, Angriffe und andere Details werden übernommen. Außerdem geschieht dies komplett kostenlos im Spiel. Das führt mich jedoch zum zweiten Weg, der mit dem Ausgeben von Geld zu tun hat.

Es ist einfach, die verschiedenen Attribute deines Monsters zu ändern (natürlich im Austausch für VP oder Gutscheine).

Hier endet der "Free-to-Start"-Aspekt. Du kannst Monster auch über ein Gacha-System rekrutieren (denk an Lotterie), bei dem du entweder VP zahlst oder Quick Coupons benutzt. Es funktioniert so, dass man alle 22 Stunden eine kostenlose Drehung bekommt. Dann tauchen zehn zufällige Monster auf, und du kannst eines zum Rekrutieren auswählen, entweder für eine siebentägige Probezeit oder dauerhaft mit VP- oder Rekrutierungsgutscheinen. Wenn du vor Ablauf dieser 22 Stunden zehn neue Kandidaten gewinnen willst, musst du 100 VP oder 1 Quick Coupon für jede verbleibende Stunde zahlen, bis die 22 Stunden abgelaufen sind. Das sind 2200 VP oder 22 Gutscheine. Das sind Dinge, die du im Spiel nach und nach verdienen kannst, indem du Matches spielst und tägliche oder wöchentliche Missionen abschließt. Möchtest du dann die Angriffe oder Attribute deines neuen Freundes ändern? Geben Sie mehr VP oder eine andere Art von Gutschein aus. Wenn du es dir leichter machen willst, kannst du dir jederzeit einen Premium Battle Pass und eine Mitgliedschaft kaufen. Der Battle Pass gibt zusätzliche Belohnungen, wenn du während der Saison aufsteigst (bis Level 50), während die Mitgliedschaft dir verschiedene Boni gibt, von denen einer völlig absurd ist. Die Basisversion ist darauf beschränkt, dass du nur 30 Pokémon speichern kannst, mit fünf zusätzlichen, wenn du in die nächste Division aufsteigst. Das ist unglaublich geizig. Mit einer Mitgliedschaft? 50? 100? 200? Nein, du bekommst 1.000 (!) Box-Plätze. Also, von 30 kostenlos auf 1.000 gegen Gebühr. Du hast außerdem die Möglichkeit, 15 verschiedene Teams zusammenzustellen und exklusive Missionen für Gutscheine und andere Belohnungen zu erhalten.

Mega-Pokémon ist die besondere Mechanik in diesem Spiel.

Eine Frage, über die ich nachgedacht habe, ist: "Hat dieses Spiel Potenzial?" Die Antwort lautet "vielleicht". Im Moment fehlt es dem Spiel stark an Inhalt, aber wenn sie die Anzahl der spielbaren Monster (sein Pokédex) erweitern, mehr Mechaniken wie Terastallising, Gigantamax oder sogar die längst vergessenen Z-Moves einführen, könnte es mehr Abwechslung bieten. Die Frage ist, wie viel von der (sicherlich riesigen) Spielerbasis bis dahin noch übrig sein wird. Im Moment dreht sich alles um die Neuheit und darum, dass es kostenlos ist, aber wenn alle es ausprobiert haben, wird dann noch mehr übrig sein als nur die Hardcore-Fangemeinde? Wir werden sehen. Für den Moment ist Pokémon Champions eine gute Einführung für neue Spieler, aber die erfahrenen Veteranen werden sicher spüren, dass etwas fehlt.