Pokémon Café Mix räumt um, im Herbst erscheint Remix-Update

Im Herbst wird das Puzzle-Game Pokémon Café Mix eine zweite Chance erhalten, denn The Pokémon Company hat die zuständigen Entwickler damit beauftragt, das Spiel zu erweitern. Heute Nachmittag haben wir erfahren, dass die Gameplay-Bereiche Puzzle und Café-Simulation inhaltlich überarbeitet werden, damit sich Spieler nicht mehr so schnell daran sattessen.

In den Match-Three-Rätseln werdet ihr Puzzleteile in Zukunft auf frische Weise miteinander mischen, verlinken und verschwinden lassen können, um bessere Kombinationen und höherer Wertungen zu erzielen. Im Café selbst soll es neue Gerichte, Pokémon und viele zusätzliche Anpassungsoptionen geben. Zudem wird sich euer Team in anderen Bereichen weiter- und ausbilden lassen, sodass ihr auch an dieser Front etwas Neues zu tun bekommt.

Das Game wird dank all dieser Neuerungen in Zukunft auch einen neuen Titel erhalten: Pokémon Café Remix. Ziel ist es laut The Pokémon Company, das Spiel "jahrelang" spielen zu können. Im Herbst soll das große Update erfolgen, genauere Infos sind aber leider noch nicht bekannt.