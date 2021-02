Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl fangen noch dieses Jahr Switch-Spieler

Während der heutigen Pokémon-Präsentation bestätigte Nintendo die vielen Gerüchte, die zuvor von einem anstehenden Remake der vierten Pokémon-Generation Pokémon Diamant Edition/Perl Edition sprachen. Die beiden Games werden Ende des Jahres auf der Nintendo Switch erscheinen und laut dem Entwickler ILCA handelt es sich dabei um "treue Remakes".

Entwickler Game Freak ist mit einem anderen Projekt - Pokémon Legends Arceus - beschäftigt, deshalb wird das Studio ICLA Inc. die Produktion dieser Projekte übernehmen (Junichi Musada von Game Freak überwacht die Sache jedoch als Game Director). Anstatt den visuellen Stil der DS-Vorlagen zu übernehmen, wurde eine visuelle Identität gewählt, die etwas näher an The Legend of Zelda: Link's Awakening liegt. Das macht vielleicht Sinn, denn die vierte Pokémon-Generation erschien vor 15 Jahren.

