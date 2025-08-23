Pokemon bestätigt die Aussprache von Rayquaza, und es ist nicht das, was du denkst

HQ

Pokémon hat die offizielle Aussprache von Rayquaza bekannt gegeben, und die Fans sind sich nicht sicher, ob sie damit einverstanden sind. Seit Pokémon zum ersten Mal auf den Markt kam, haben die Leute den Namen dieser seltsamen Kreaturen falsch ausgesprochen, und nur bei wenigen Gelegenheiten hat das Unternehmen hinter den Spielen die richtigen Fans gefunden.

Bei der letzten Pokémon World Series haben wir eine weitere häufig falsch ausgesprochene Namenskorrektur in Rayquaza erhalten. Oder sollten wir sagen ray-KWAY-zuh. Anscheinend sollten wir das, denn das ist die offizielle Aussprache laut The Pokémon Company.

Diese Korrektur gab es in der Vergangenheit, aber zum größten Teil haben die Fans den großen spindeldürren grünen Drachen am Himmel immer noch als Ray-KWAH-zuh bezeichnet. Ein kleiner Unterschied, aber einer, der für die Fans sehr wichtig ist, wie es oft bei etwas so Geliebtem wie Pokémon der Fall ist.

Pokémon-Fans halten vorerst noch an der alten Aussprache fest, aber vielleicht wird dies ein Fall wie bei Arceus (ar-CEE-us) sein, bei dem die Leute die offizielle Version im Laufe der Zeit einfach nach und nach akzeptieren.