Pokémon bekommt eine Freizeitparkwelt bei Universal Studios Japan

Universal Studios Japan wird schnell zu einem Muss für alle Spieler, die ins Land reisen. Bereits jetzt ist es die Heimat von Super Nintendo World und der Donkey Kong Country Erweiterung, und bald wird es auch die Heimat einer weiteren ikonischen Reihe mit tiefen Verbindungen zu Nintendo sein.

Es wurde bestätigt, dass bald die Welt der Pokémon nach Universal Studios Japan kommen wird. Wir haben noch nicht viele Details, aber dies wird die zweite Pokémon-ähnliche Attraktion im Land sein, alle folgen PokéPark Kanto.

In dem Ankündigungsbeitrag gibt Universal Studios Japan einen Teaser und erklärt, dass es "ein hyperrealistisches Erlebnis bieten wird, das alle fünf Sinne anregt" und gleichzeitig "die Pokémon-Welt auf eine beispiellos interaktive und reichhaltige Weise zum Leben erweckt."

Es gibt kein Datum, wann diese Attraktion im Park eröffnet wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass es mindestens ein paar Jahre dauert.