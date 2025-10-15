Pokémon, Battlefield 6 und Taylor Swift stehen in der neuesten The Gamereactor Show auf der Speisekarte

HQ

Wir sind zurück für eine weitere Ausgabe von The Gamereactor Show. In unserer 70. Episode halten wir die Dinge sehr aktuell, indem wir über die jüngsten Teraleak sprechen, die Pokémon beeinflusst haben und uns im Wesentlichen einen Einblick geben, was die unmittelbare Zukunft für das riesige Franchise bringen könnte.

Aber das ist noch nicht alles! Wir verbringen auch einige Zeit damit, uns über Battlefield 6 zu unterhalten und warum wir mit dem Spiel zufrieden sind, das Battlefield Studios den Fans geboten hat. Und das alles zusätzlich dazu, dass ich ein bisschen abgelenkt bin und es geschafft habe, zu Taylor Swift zu übergehen und warum The Life of a Showgirl Album vielleicht auf Nummer sicher geht.

Schauen Sie sich die neueste Ausgabe von The Gamereactor Show unten oder bei Ihrem lokalen Podcast-Anbieter an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.