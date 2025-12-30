Poison Ivys neues Aussehen für Absolute Batman wurde enthüllt

HQ

Während Absolute Batman vielleicht unser größter und buffigster Blick auf Bruce Wayne bisher ist, braucht er die Breite eines Sattelzugs, um mit Gothams neuer Schurkengalerie mithalten zu können. Die meisten der neu interpretierten Batman-Bösewichte sahen aus, als wären sie direkt aus der Hölle gekrochen, aber einige blieben von ihrer grotesken Neuinterpretation verschont.

Poison Ivy sieht so aus, als würde sie eine solche Schurkin sein. Auf einem neu enthüllten Cover von Absolute Batman #17 sehen wir die florale Femme Fatale in all ihrer Pracht, entworfen vom Künstler Björn Barends. Über ihr Design gibt es online einige Diskussionen, manche sind enttäuscht, dass sie keine Elemente von Body-Horror in ihrem äußeren Erscheinungsbild hat.

Wie der Leser TheEpicAlec jedoch in den sozialen Medien bemerkte, wurde im Absolute Batman-Universum schon einmal ein Isley-Ökosystem erwähnt, das eine viel unheimlichere Pflanzenatmosphäre zeigte. Es könnte sein, dass diese hübschere Version von Ivy nur eine Tarnung ist, die ihre monströsen Kräfte darunter verbirgt. Poison Ivy war schließlich oft eine Figur, die dazu diente, Menschen mit einer schönen Fassade anzulocken.

