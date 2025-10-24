Poirot und Miss Marple bekommen die Mr. Men-Behandlung in einem Crossover mit Agatha-Christie-Thema

HQ

Zwei der berühmtesten Namen der englischen Literatur kommen für ein Crossover zusammen, von dem Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie es brauchen. Zwei der beliebtesten Figuren von Agatha Christie wurden in zwei Geschichten, die jetzt verfügbar sind, mit Mr. Men /Little Miss behandelt.

Die erste ist Mr. Poirot: Mischief on the Nile und es ist eine lustige Interpretation der Death on the Nile -Geschichte, in der ikonische Mr. Men und Little Miss Verdächtige zu einem eigenartigen Fall befragt werden.

Die andere ist Miss Marple: Muddle at the Vicarage, eine Interpretation von The Murder at the Vicarage und bei der der Detektiv versucht, die Wahrheit hinter einem Raubüberfall herauszufinden, indem er mit Mr. Men und Little Miss Zeichen arbeitet.

Beide Bücher sind ab sofort erhältlich und werden im Februar 2026 um eine zusätzliche Geschichte erweitert. Die Frage ist nun, ob wir damit rechnen sollten, dass Mr. Tickle oder Little Miss Sunshine in einer Poirot oder Miss Marple Geschichte auftaucht...

Werbung: