Podiumsdiskussionen und was man von der Star Wars Celebration an diesem Wochenende erwarten kann: Wird es neue Filmankündigungen geben?

Die Star Wars Celebration 2025 findet an diesem Wochenende in Japan statt. Das Fan-Event hat uns bereits jede Menge japanisch inspirierte Star Wars-Kunst beschert, aber wie sieht es mit Neuigkeiten zu neuen Filmen, TV-Shows oder Videospielen aus? Nun, wenn sie nicht vor unerwarteten Überraschungen hüten, sollten wir unsere Erwartungen im Zaum halten.

Star Wars-Fans, die auf ein Panel zu "The Future of Star Wars" oder "Lucasfilm projects" gehofft haben, werden enttäuscht sein. Das einzige zukünftige Star Wars-Projekt, das im Rampenlicht stehen wird, ist The Mandalorian & Grogu, der erste neue Star Wars-Kinofilm seit Episode IX im Jahr 2019, der für Mai 2026 geplant ist.

Jon Favreau, Dave Filoni und andere Special Guests werden einen kleinen Einblick in den neuen Film geben, und zwar in der Podiumsdiskussion "The Mandalorian and Grogu", die am Freitag, den 18. um 10:00 Uhr Ortszeit stattfinden wird. Das ist 5:00 Uhr BST / 6:00 Uhr MESZ, also werden wir diesen Freitag mit (hoffentlich) schönen Neuigkeiten über den Film, die Besetzung und vielleicht sogar einen Teaser aufstehen, wenn sie großzügig sind (sie haben letzten Sommer auf der D23 einige Aufnahmen veröffentlicht, die einen Hoth-ähnlichen Kampf mit AT-ATs zeigen, also wer weiß...).

Weitere Panels bei der Star Wars Celebration 2025

Leider ist The Mandalorian & Grogu der einzige kommende Film oder die einzige Fernsehserie, die an diesem Wochenende einige Updates erhalten soll. Vielleicht geben sie uns Hinweise auf andere Filme oder Serien, aber erwarten Sie nicht viele Neuigkeiten über den Film mit Rey, die neue Trilogie von Simon Kinberg, den James Mangold-Film über die Alte Republik, das Taika Waititi-Projekt...

Es gibt auch keine Podiumsdiskussion über TV-Shows. Ahsoka wird am Samstag, den 19. April um 19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ ein eigenes Panel haben, aber anscheinend wird es "ein Rückblick auf die erste Staffel von Ahsoka" sein. Es wird erwartet, dass Ahsoka Staffel 2 die nächste Disney+ Serie/Staffel nach Andor 2 (Veröffentlichung nächste Woche) sein wird, aber das wurde noch nicht bestätigt.

Animationsprojekte haben eine bessere Chance, denn die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Lucasfilm Animation ́s 20th Anniversary" findet am Freitag um 21:30 Uhr BST / 22:30 Uhr MESZ statt und bietet einen "kleinen Einblick in das, was kommen wird".

Zu guter Letzt werden Videospiele von Bit Reactor und Respawn vertreten, mit der vollständigen Enthüllung von Star Wars Zero Company am Samstag um 22:30 Uhr BST / 23:30 Uhr MESZ. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich die vollständige Liste der Panels hier ansehen, aber keines scheint auf relevante Neuigkeiten über die Zukunft des Franchise hinzuweisen.