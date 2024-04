Podcaster versuchen, einen Cold Case in der Netflix-Serie Bodkin zu lösen

Netflix hat einen ersten Blick auf eine der kommenden Serien geworfen, die für Mai 2024 geplant sind. Die Show mit dem Namen Bodkin dreht sich um eine Gruppe von Podcastern, die nach Irland geströmt sind, um einen Cold Case über drei Fremde zu lösen, die vor Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden sind.

Die Serie mit Will Forte in der Hauptrolle wird bereits am 9. Mai 2024 auf dem Streamingdienst erscheinen. Sie können den dämlichen Trailer für die Serie unten sehen und auch die vollständige Zusammenfassung lesen.

Inhalt: "Bodkin ist ein düster-komödiantischer Thriller über eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Podcastern, die sich aufmachen, das mysteriöse Verschwinden von drei Fremden in einer idyllischen irischen Küstenstadt zu untersuchen. Aber sobald sie anfangen, an den Fäden zu ziehen, entdecken sie eine Geschichte, die viel größer und seltsamer ist, als sie es sich je hätten vorstellen können."