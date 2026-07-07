Pocketpair zeigt genau an, wann Palworld s Update 1.0 veröffentlicht wird.

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Später in dieser Woche wird das lang erwartete 1.0-Update für Palworld erscheinen, das eine Menge neuer Inhalte bringt und das Spiel nach mehreren Jahren als Early-Access-/Game Preview-Projekt in seinen 'abgeschlossenen' Zustand weiterentwickelt.

Obwohl wir wissen, dass die Version 1.0 am 10. Juli erscheinen wird, hat der Entwickler Pocketpair nun die genaue Erscheinungszeit dieses Updates bestätigt, und die gute Nachricht für europäische Fans ist, dass ihr die Änderungen am Freitagmorgen beim Aufwachen sehen könnt.

Das 1.0-Update soll um 12:30 Uhr JST live gehen, was dem 10. Juli entspricht 4:30 Uhr BST/5:30 Uhr MESZ.

Darüber hinaus hat Pocketpair die Fans ermutigt, das Spiel neu zu starten, sobald das 1.0-Update erscheint, auch wenn "du es nicht musst, wenn du wirklich nicht willst." Wie beabsichtigst du, den Launch von Palworld später in dieser Woche anzugehen?