Pocketpair enthüllt Dokumente und Informationen über die Klage von The Pokémon Company, und es sieht so aus, als ob sich die Handlung verdichtet

Die Kontroverse um die Klage von The Pokémon Company und Nintendo gegen Pocketpair, das Studio hinter Palworld, eskaliert auf eine neue Ebene. Das japanische Studio, das hinter dem Early-Access-Hit von Anfang des Jahres steht, hat heute Dokumente über die laufende Klage veröffentlicht und erhebt bei der Darlegung seiner Fakten eine versteckte Anschuldigung gegen den japanischen Taschenmonster-Giganten.

Anscheinend wurden die drei Patente, deren Verletzung TPC Pocketpair vorwirft, Monate nach der Veröffentlichung des Spiels am 19. Januar eingereicht und genehmigt. Einer von ihnen soll tatsächlich im August 2024 angenommen worden sein, wie aus der Erklärung auf der Website des Unternehmens hervorgeht.

Weder Nintendo noch The Pokémon Company haben zum Zeitpunkt des Schreibens auf diese Informationen reagiert, aber in den Augen der Spieler ist das gezeichnete Bild weder vielversprechend für den Gaming-Giganten, noch ist es ein glückliches in Bezug auf das Timing, nur wenige Monate vor dem Start seiner neuen Hardware-Ära im Jahr 2025.

Was hältst du von der Rechtsstreitsituation zwischen TPC, Nintendo und Pocketpair?