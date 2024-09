Pocketpair duckt sich nicht vor Nintendo und wird die Klage des Unternehmens wegen angeblicher Patentverletzung in Palworld bekämpfen.

HQ

Wie wir heute Morgen berichtet haben, haben The Pokémon Company und Nintendo eine Klage gegen das japanische Studio Pocketpair wegen Missbrauchs der Palworld -Patente des Unternehmens eingereicht. In einem sehr kalkulierten Schachzug (der sich wahrscheinlich schon kurz nach der Veröffentlichung des Spiels Anfang des Jahres zusammenbraut) haben beide Unternehmen das Problem der Designähnlichkeiten der Pals mit Pokémon beiseite geschoben und sich dafür entschieden, das spielbare Design anzugreifen. Aber es sieht so aus, als würde Pocket Pair sich wehren.

Das Studio hat gerade eine Erklärung auf Discord veröffentlicht, in der es heißt, dass sie Nintendo in ihrem Namen und "für die Zukunft der Indie-Entwicklung" vor Gericht bringen werden. Sie danken auch den Fans für ihre Unterstützung, seit die Nachricht bekannt wurde. Die vollständige Erklärung können Sie unten lesen.

"In Bezug auf die Klage

Gestern wurde eine Klage gegen unser Unternehmen wegen Patentverletzung eingereicht.

Wir haben Kenntnis von dieser Klage erhalten und werden die entsprechenden Gerichtsverfahren und Untersuchungen zu den Ansprüchen wegen Patentverletzung einleiten.

Zu diesem Zeitpunkt sind uns die spezifischen Patente, deren Verletzung wir beschuldigt werden, nicht bekannt, und wir wurden nicht über solche Details informiert.

Pocketpair ist ein kleines Indie-Spieleunternehmen mit Sitz in Tokio. Unser Ziel als Unternehmen war es schon immer, lustige Spiele zu entwickeln. Dieses Ziel werden wir auch weiterhin verfolgen, weil wir wissen, dass unsere Spiele Millionen von Spielern auf der ganzen Welt Freude bereiten. Palworld war dieses Jahr ein Überraschungserfolg, sowohl für die Gamer als auch für uns. Wir waren überwältigt von der unglaublichen Resonanz auf das Spiel und haben hart daran gearbeitet, es für unsere Fans noch besser zu machen. Wir werden uns weiter verbessern Palworld und bemühen uns, ein Spiel zu schaffen, auf das unsere Fans stolz sein können.

Es ist wirklich bedauerlich, dass wir aufgrund dieser Klage gezwungen sein werden, viel Zeit für Angelegenheiten aufzuwenden, die nichts mit der Spieleentwicklung zu tun haben. Wir werden jedoch unser Möglichstes für unsere Fans tun und sicherstellen, dass Indie-Spieleentwickler nicht daran gehindert oder entmutigt werden, ihre kreativen Ideen zu verfolgen.

Wir entschuldigen uns bei unseren Fans und Unterstützern für die Sorgen oder das Unbehagen, die diese Nachricht verursacht hat.

Wie immer vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung von Palworld und Pocketpair."

Es besteht kein Zweifel, dass Palworld die große Überraschung Anfang 2024 war, aber Nintendo startet selten eine Klage, ohne seine Karten gut durchdacht zu haben, um den Schritt zu machen. Wir werden diesen ganzen Prozess genau verfolgen.