Pocket Bravery, um nächsten Monat eine Old-School-Prügelei auf Konsolen zu bieten

Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 sind schön und gut, aber nur wenige Dinge schlagen einen altmodischen zweidimensionalen Kampf. Und genau das liefert Statera Studios mit seinem Pocket Bravery, das 2023 für Steam veröffentlicht wurde (und eine Community-Bewertung von "Sehr positiv" aufweist).

Die Entwickler machen keinen Hehl daraus, dass das Spiel von "legendären Kampf-Franchises" inspiriert ist, was sich deutlich bemerkbar macht. Wir werden mit "handgemachter Pixelkunst" und einem Spielsystem verwöhnt, das auf den vier Elementen basiert, die angeblich eine wichtige Rolle in den Kämpfen spielen.

Pocket Bravery wurde jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series S/X angekündigt und soll am 10. April erscheinen. In einem ersten Konsolen-Trailer werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Aspekte des Titels, und wenn du ein Fan klassischer Kampfspiele bist, versprechen wir dir, dass es gut investierte Zeit ist.