Pocket Boss bittet Sie, das geheime Leben von Diagrammen und Daten zu erkunden

Während des Day of the Devs gab uns eine der vielen Weltpremieren, die stattfanden, einen Einblick in ein kommendes Puzzlespiel der Entwickler Langfilm und Playables. Dieses Projekt, das als Pocket Boss bekannt ist, ist ein ungewöhnliches Spiel, bei dem es darum geht, sich in Daten und Diagrammen zu verlieren, während Sie Aufgaben für einen Chef erledigen, mit dem Sie über eine Chat-Schnittstelle in Kontakt bleiben. Das Ziel ist es, jede Aufgabe, die Ihnen gestellt wird, abzuhaken und dies so zu tun, dass Ihr Chef unter dem Mikroskop nichts Außergewöhnliches bemerkt.

Wie die Beschreibung des Spiels erklärt, geht es bei Pocket Boss darum , "intelligent zu arbeiten, nicht hart", und was einige der Aufgaben betrifft, die von Ihnen erwartet werden, wird uns gesagt, dass Sie möglicherweise Konkurrenten eliminieren, sich an der Börse zurechtfinden und dabei kleine und intuitive Rätsel lösen müssen, die in der Regel mechanisch recht einfach sind.

In der offiziellen Beschreibung des ungewöhnlichen Puzzlespiels heißt es weiter: "Pocket Boss ist eine intime Begegnung mit Daten, die das geheime Leben von Diagrammen erforscht. Sie sind über eine Chat-Schnittstelle mit Ihrem Chef in Kontakt, wo Sie alle Arten von Anfragen erhalten. Schalten Sie Konkurrenten mit einem Fingerstreich aus, navigieren Sie durch den Aktienmarkt, ohne abzustürzen - arbeiten Sie intelligent, nicht hart. Ihr Chef wird überprüfen, ob alles korrekt - und vor allem - schön aussieht."

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum, das an Pocket Boss angehängt ist, aber wir wissen, dass es zumindest für den PC erscheinen wird. Schauen Sie sich unten einige Bilder des Spiels an.