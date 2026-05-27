Pochettino gibt den USMNT-Kader für die Weltmeisterschaft bekannt, angeführt von Pulisic

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Die Vereinigten Staaten sind bei dieser Weltmeisterschaft besonders motiviert, da der Wettbewerb in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, wobei die meisten Spiele in den USA stattfinden, einschließlich des Finales in New York. Trainer Mauricio Pochettino gab am Dienstag den 26-köpfigen Kader bekannt, der von Christian Pulisic von AC Mailand angeführt wird, dem bekanntesten Spieler des Kaders, der 17 Spieler aus Europa umfasst.

Weitere bekannte Spieler sind der Kapitän von 2022, Tyler Adams von Bournemouth, Folarin Balogun von AS Monaco und Weston McKennie von Juventus.

"Wir sind zuversichtlich, dass dies die beste Gruppe von 26 Spielern ist, die uns zum Erfolg bei der Weltmeisterschaft verhilft. Das waren sehr schwierige Entscheidungen, und wir sind allen Spielern dankbar, die Teil dieser Reise waren. Diese Gruppe ist sehr fokussiert und bereit, alles zu geben, um die Vereinigten Staaten zu vertreten und Leistungen zu liefern, auf die die Fans und das Land stolz sind", sagte Pochettino.

US-Kader für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter



Chris Brady (Chicago Fire)



Matt Freese (New York City)



Matt Turner (Neuengland-Revolution)



Verteidiger



Max Arfsten (Columbus Crew)



Sergiño Dest (PSV)



Alex Freeman (Villarreal)



Mark McKenzie (Toulouse)



Tim Ream (Charlotte FC)



Chris Richards (Crystal Palace)



Antonee Robinson (Fulham)



Miles Robinson (FC Cincinnati)



Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)



Auston Trusty (Celtic)



Mittelfeldspieler



Tyler Adams (AFC Bournemouth)



Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)



Weston McKennie (Juventus)



Cristian Roldan (Seattle Sounders)



Offensive Mittelfeldspieler/Flügelspieler



Brenden Aaronson (Leeds United)



Christian Pulisic (Mailand)



Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)



Malik Tillman (Bayer Leverkusen)



Tim Weah (Marseille)



Alejandro Zendejas (Club América)



Stürmer



Folarin Balogun (AS Monaco)



Ricardo Pepi (PSV)



Haji Wright (Coventry City)

