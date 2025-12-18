Pluribus Star bestätigt, dass der Writers Room der zweiten Staffel begonnen hat

HQ

Da Vince Gilligans Pluribus bereits die meistgesehene TV-Serie auf Apple TV ist, kann man mit Sicherheit sagen, dass Vince Gilligans ein großer Erfolg für die Plattform war. Mit Rhea Seehorn als misanthropischer Autorin Carol, die die Welt vor einer Apokalypse der Nettigkeit retten muss, Pluribus hat die Fans auf jede neue Folge gespannt, und bald erwarten wir eine zweite Staffel.

Im Gespräch mit Variety enthüllte Rhea Seehorn, dass der Writers Room für Staffel 2 von Pluribus bereits begonnen hat. Sie hatte keine Details zu teilen, sagte aber, dass das Finale uns schockieren wird, da einige "sehr große Dinge passieren".

Seehorn sagte außerdem, sie wolle die Serie zehn Staffeln lang laufen sehen, aber es scheint, als hätte Gilligan ein klares Ende im Sinn. Wir müssen sehen, wie lange Pluribus weitermachen kann, denn es scheint, als seien die Chancen immer zu stark gegen Carol, um sie zu überwinden.

Unsere Rezension von Pluribus Staffel 1 findet ihr hier.