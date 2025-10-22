Pluribus sieht in diesem brandneuen Trailer herrlich verdreht aus

HQ

Endlich haben wir einen richtigen und erwartungsgemäß seltsamen Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan bekommen. Und Pluribus sieht in der Tat sehr absurd aus, mit Rhea Seehorn in der Hauptrolle als unglücklichster Mensch der Welt. Der einzige vernünftige Mensch in einer völlig verrückt gewordenen Welt.

Pluribus wird am 7. November mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden ausgestrahlt, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche bis zum Finale am 26. Dezember. Der Trailer, den Sie sich hier unten ansehen können, teasert eine seltsam utopische Gesellschaft an. Aber es gibt auch einen Hauch von etwas Dunklerem, das vor sich geht.

Es ist klassischer Gilligan mit Wendungen und Überraschungen. Und Pluribus sieht sicher nach einer der aufregendsten Shows aus, die diesen Herbst kommen, also schaltet unbedingt ein.

Freuen Sie sich auf Pluribus ?