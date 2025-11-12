HQ

Obwohl sie ihre kitschigen Liebesromane für seelenlosen Müll hält, ist die zynische Autorin Carol Sturka mit ihrem Leben einigermaßen zufrieden. Solange sie ihre geliebte Buchmanagerin Helen und eine Flasche Whiskey an ihrer Seite hat, gibt es nichts auf der Welt, was Carol nicht bewältigen kann. Als die Welt jedoch plötzlich untergeht, bricht ihre ganze Welt auseinander, und als eine neue Weltordnung errichtet wird, wird sie nicht nur zu einer der wenigen Menschen, die auf der Erde übrig geblieben sind - sie ist auch in einem telepathischen kollektiven Bewusstsein gefangen, in dem ihre mürrische Laune die Zukunft der gesamten Menschheit bestimmen kann.

Was mit der Welt passiert ist, wird in einigen Expositionsszenen sehr schnell erklärt, aber es ist nicht besonders wichtig zu wissen, warum genau die Apokalypse in Vince Gilligans seltsamer neuer Science-Fiction-Komödie stattfindet. Vielmehr geht es darum, wie jemand mental damit umgehen kann, dass sein Individualismus bedroht ist. Es ist die Twilight Zone trifft auf den kommunistischen Horror von Space Attack, aber hier ist es viel bissiger, lustiger und schärfer. Gilligans Wurzeln in Akte X zeigen sich in der schlichten Einfachheit der Serie, die an Damon Lindelofs jüngste zum Nachdenken anregende Serien erinnert. Es ist reduziert und doch fröhlich in seiner Melancholie. Es ist leicht, sich in Carols Lage zu versetzen, während sie vergeblich versucht, das Wenige, was von der Identität und Intelligenz der Menschheit übrig geblieben ist, festzuhalten, während die Welt brennt.

"Hallo Carol! Möchtest du einen Kaffee zu deiner täglichen Existenzangst?"

Im Gegensatz zu Breaking Bad und Better Call Saul schlüpft dieser Protagonist erfrischend nie in die Rolle des Antihelden. Better Call Saul-Star Rhea Seehorn formt einen desillusionierten Charakter, der einen normalerweise mit seiner trüben Weltsicht zu Fall bringen würde, aber in diesem neuen Weltuntergangskontext zum alkoholischen Abgesang der Menschheit wird. Seehorn erschafft eine seltsam tragische Figur mit klaren Fehlern, Schichten und Zielen. Sie will etwas dagegen unternehmen, aber was kann man sich überhaupt einfallen lassen, wenn das Endspiel bereits entschieden ist? Wäre es so schrecklich, vor ihren widerlich empathischen und wohlmeinenden Sklavenhaltern zu kapitulieren, die ihr nur alle Liebe und alle Privilegien der Welt servieren wollen? Man kann den Konflikt in Seehorns tränengefüllten Augen sehen, während sie ständig zwischen explodieren und Mitleid schwankt. Brillante Leistung!

Apple TV hat bisher nur ein paar Episoden veröffentlicht, aber ich mag wirklich, was ich sehe. Es ist skurril genug, um mich in spekulativen "Was wird als nächstes passieren"-Gedanken treiben zu lassen, aber auch bodenständig genug, um als Zuschauer mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Pluribus ist in seiner kleinen Dystopie bisher unvorhersehbar, originell und verstörend lustig. Ich werde diese Science-Fiction-Komödie mit großer Freude weiter verfolgen. Denn was wäre, wenn das toxisch positive Ende der Welt doch nicht so schlimm wäre?