Plündern Sie die Hallen in Netflix' kommender Weihnachtskrimi-Kapriole Jingle Bell Heist

Weihnachten ist eine Zeit des Schenkens, oder? Falsch! Es ist eine Zeit des Diebstahls, des Diebstahls und der kleinen Rache. In dieser Weihnachtszeit bringt Netflix Olivia Holt von Totally Killer und Connor Swindells von Sex Education zusammen, um das Duo in dem Streifen Jingle Bell Heist zu sehen, einem Film, in dem sie sich zusammenschließen, um gegen einen gierigen Kaufhausbesitzer vorzugehen, indem sie ihn an Heiligabend blind ausrauben.

Ja, die Besetzung dieses Films wird diesen Winter zweifellos Kohle in ihren Strümpfen bekommen, denn der Jingle Bell Heist ist weit entfernt von der gemütlichen und geliebten Liebeskomödie, die wir zu dieser Jahreszeit bei ihrer Ankunft zu sehen pflegen.

Die Handlung des Films wird wie folgt erklärt: "Sophia (Holt), eine scharfsinnige Einzelhandelsangestellte, und Nick (Swindells), ein vom Pech verfolgter Mechaniker, sind kleine Diebe, die ein Auge auf das gleiche Heiligabend-Ergebnis geworfen haben: den Raub des berüchtigtsten Kaufhauses Londons. Sophia und Nick werden zu einer unsicheren Allianz gezwungen, als Geheimnisse an die Oberfläche kommen und sich die Gefühle füreinander vertiefen, und bringen ihre Beziehung und den Raubüberfall in Gefahr."

Jingle Bell Heist wird am 26. November auf Netflix Premiere feiern und von Michael Fimognari (The Fall of the House of Usher ) inszeniert und von Abby McDonald (Bridgerton geschrieben. Einen Trailer zum Film könnt ihr euch unten ansehen.