Playtonic vereint seine Plattform-Ikonen für den Arcade-Racer, Super Yooka-Laylee Kart

Es ist eine großartige Zeit, ein Fan von Kart-Racern zu sein, denn allein im letzten Jahr haben wir sowohl Mario Kart World als auch Sonic Racing: Crossworlds erhalten, dazu Kirby Air Riders und sogar einen neuen Garfield-Kart-Racer. Aufbauend auf diesem und der Fülle anderer bestehender Kart-Rennspiele wie Disney Speedstorm hat Entwickler Playtonic beschlossen, dass es Zeit ist, auch diese Kategorie zu erkunden.

Playtonics neuere Projekte konzentrieren sich auf Plattform-Hits wie Yooka-Laylee, und es sind diese Plattform-Ikonen und Kart-Rennen, die für dieses kommende Projekt zusammenkommen, das von einem Entwicklerteam aus ehemaligen Rare-Veteranen aus den Tagen von Diddy Kong Racing entwickelt wurde.

Das betreffende Spiel gilt als Super Yooka-Laylee Kart und zeigt das titelgebende Duo, das sich mit einer Vielzahl anderer "Fan-Lieblingsfreunde und Gegner" zusammentut, um sowohl lokal als auch online in Rennen anzutreten.

Uns wird gesagt, dass das Spiel "Strecken über lebendige Welten, alt und neu" bieten wird und dass es eine "tiefgründige Story-Kampagne" geben wird, sowie Möglichkeiten, gegen Freunde und andere Online-Gegner in benutzerdefinierten Rennen, Online-Rennen und sogar im Acht-Spieler-Splitscreen-Multiplayer zu spielen.

Playtonic behauptet, das Spiel sei "auf Beherrschung, Wiederspielbarkeit und Spielerausdruck herum gestaltet" und dass das Projekt auf klassischen Kart-Renn-Grundlagen aufbaut mit "moderner Tiefe, fortschrittlichen Bewegungssystemen, strategischem Risiko-und-Belohnungs-Gameplay und umfangreicher Mehrspieler-Anpassung." Playtonic bezeichnet das Projekt als "Karting evolved".

Mit all dem versprochen können Sie unten den Ankündigungstrailer zu Super Yooka-Laylee Kart sowie einige Bilder sehen, in denen das Spiel in Zukunft für PC und "zusätzliche Plattformen" erscheint, ohne dass derzeit Termine bekannt gegeben werden.