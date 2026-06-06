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Super Yooka-Laylee Kart
Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

Playtonic vereint seine Plattform-Ikonen für den Arcade-Racer, Super Yooka-Laylee Kart

Das Team, das Diddy Kong Racing gemacht hat, kehrt in die Kart-Szene zurück.

Es ist eine großartige Zeit, ein Fan von Kart-Racern zu sein, denn allein im letzten Jahr haben wir sowohl Mario Kart World als auch Sonic Racing: Crossworlds erhalten, dazu Kirby Air Riders und sogar einen neuen Garfield-Kart-Racer. Aufbauend auf diesem und der Fülle anderer bestehender Kart-Rennspiele wie Disney Speedstorm hat Entwickler Playtonic beschlossen, dass es Zeit ist, auch diese Kategorie zu erkunden.

Playtonics neuere Projekte konzentrieren sich auf Plattform-Hits wie Yooka-Laylee, und es sind diese Plattform-Ikonen und Kart-Rennen, die für dieses kommende Projekt zusammenkommen, das von einem Entwicklerteam aus ehemaligen Rare-Veteranen aus den Tagen von Diddy Kong Racing entwickelt wurde.

Das betreffende Spiel gilt als Super Yooka-Laylee Kart und zeigt das titelgebende Duo, das sich mit einer Vielzahl anderer "Fan-Lieblingsfreunde und Gegner" zusammentut, um sowohl lokal als auch online in Rennen anzutreten.

Super Yooka-Laylee Kart

Uns wird gesagt, dass das Spiel "Strecken über lebendige Welten, alt und neu" bieten wird und dass es eine "tiefgründige Story-Kampagne" geben wird, sowie Möglichkeiten, gegen Freunde und andere Online-Gegner in benutzerdefinierten Rennen, Online-Rennen und sogar im Acht-Spieler-Splitscreen-Multiplayer zu spielen.

Playtonic behauptet, das Spiel sei "auf Beherrschung, Wiederspielbarkeit und Spielerausdruck herum gestaltet" und dass das Projekt auf klassischen Kart-Renn-Grundlagen aufbaut mit "moderner Tiefe, fortschrittlichen Bewegungssystemen, strategischem Risiko-und-Belohnungs-Gameplay und umfangreicher Mehrspieler-Anpassung." Playtonic bezeichnet das Projekt als "Karting evolved".

Mit all dem versprochen können Sie unten den Ankündigungstrailer zu Super Yooka-Laylee Kart sowie einige Bilder sehen, in denen das Spiel in Zukunft für PC und "zusätzliche Plattformen" erscheint, ohne dass derzeit Termine bekannt gegeben werden.

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