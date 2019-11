Playstation-Zeitschrift nennt Nioh 2 "Sekiro-Killer"

Das erste Nioh war ein großer Erfolg, was auch daran lag, dass Team Ninja einige der Mechaniken und Strukturen von FromSoftwares Souls-Reihe interpretiert und adaptiert hat. Das neueste Werk der Dark-Souls-Entwickler ist Sekiro: Shadows Die Twice, das Anfang des Jahres weltweit gefeiert wurde. Das offizielle Playstation-Magazin ist jedoch der Ansicht, dass das kommende Nioh 2 diese Performance noch einmal schlagen kann - offenbar sogar mit Leichtigkeit. Sie bezeichnen das Spiel in ihrer aktuellen Vorschau nämlich ganz dreist als "Sekiro-Killer": "Nioh 2 ist der Sekiro:-Shadows-Die-Twice-Killer, von dem ihr nicht wusstest, dass ihr ihn braucht", heißt es dort.

Dies sind große Worte, allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass Nioh 2 einen positiven Eindruck bei den frühen Spielern hinterlassen konnte. Trotzdem wollen wir doch mal sehen, ob Team Ninjas Nioh-Fortsetzung am Ende wirklich so ein hochwertiges Spektakel übertrumpfen wird. Am 13. März 2020 erscheint das Game hierzulande auf der Playstation 4, unten seht ihr den neuesten Trailer.

