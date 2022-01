Playstation-VR2-Headset stellt 4K-Inhalte dar, Sense-Controller vibrieren immersiv

HQ

Sony hat in den Morgenstunden Informationen zum PSVR2-Headset mit uns geteilt. Zwei OLED-Panels sind in das System verbaut, das 110 Grad eures Sichtfelds abdeckt. Beide Bildschirme verfügen jeweils über eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln und die Bildrate liegt in beiden Fällen zwischen 90 und 120 Hz. Laut Sony besteht auch eine HDR-Kompatibilität.

Damit eure Bewegungen präzise geortet werden können, kommen zusätzliche Kameras zum Einsatz, die sowohl die Position des Playstation-VR2-Headsets als auch die Eingaben der beiden Sense-Controller in die virtuelle Realität überführen. Externe Kameras sind somit nicht notwendig, Bewegungsfreiraum braucht ihr aber trotzdem. Laut Sony erkennt das PSVR2-Headset sogar, wohin eure Augen schauen, was sicherlich in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen wird.

Hideaki Nishino, Senior Vice President bei Sony, verantwortlich für das Segment "Platform Experience", erwähnt im Playstation-Blog, dass der Einrichtungsprozess der PSVR2 erheblich vereinfacht werden konnte: "Mit einem einzigen, direkt angeschlossenen Kabel an der PS5 könnt ihr sofort in das VR-Erlebnis einsteigen", heißt es im Artikel.

Die PSVR2-Controller werden durch Vibrationsmotoren "sensorische Funktionen" bieten, die man bereits vom Dualsense-Controller kennt. Das Tempest-3D-Audiosystem der PS5 wird ebenfalls zum Einsatz kommen, um die Klangqualität im Vergleich zum ursprünglichen PSVR-Headset zu verbessern.

Hier findet ihr die vollständige Liste der technischen Spezifikationen des PSVR2-Headsets:



Paneltyp: OLED

OLED Panelauflösung: 2000 x 2040 (pro Auge) | 4000 x 2040 (Satz)

2000 x 2040 (pro Auge) | 4000 x 2040 (Satz) Bildwiederholfrequenz: 90 Hz | 120Hz

90 Hz | 120Hz Linsenabstand: Einstellbar

Einstellbar Sichtfeld (FOV): Bis zu 110 Grad

Bis zu 110 Grad Sensoren: Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Erkennungssystem (drei Achsen für das Gyroskop und drei Achsen für die Beschleunigungsmesser) / IR-Näherungssensor

Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Erkennungssystem (drei Achsen für das Gyroskop und drei Achsen für die Beschleunigungsmesser) / IR-Näherungssensor Kameras: Vier Head-Tracking-Kameras | Zwei IR-Kameras für Eye-Tracking (eine pro Auge)

Vier Head-Tracking-Kameras | Zwei IR-Kameras für Eye-Tracking (eine pro Auge) Feedback: Vibrationen im Helm

Vibrationen im Helm Anschluss an die PS5: USB-Typ-C-Kabel

USB-Typ-C-Kabel Ton: Eingang: Eingebautes Mikrofon | Ausgang: Stereo-Kopfhörerbuchse



Spezifikationen des Sense-Controllers