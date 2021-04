Playstation-Studio liefert MLB The Show 21 zum Verkaufsstart via Xbox Game Pass aus

You're watching Werben

Sony überraschte uns, als sie uns 2019 mitteilten, dass zukünftige Spiele der Reihe "MLB The Show" in der Zukunft auch auf Xbox-Konsolen veröffentlicht werden sollen. Microsoft bestätigte gestern stolz, dass MLB The Show 21 am 20. April (dem Erscheinungsdatum) direkt in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Zahlende Abonnenten auf Xbox-Konsolen und Android-Geräten können das Game also im Zuge ihrer monatlichen Zahlung spielen. Wir haben noch nichts davon gehört, ob Playstation Now ein ähnliches Angebot aufbereitet.