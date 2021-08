Playstation-Spieler werden dieses Wochenende Call of Duty: Vanguard ausprobieren können

Sledgehammer bestätigte in der Nacht, dass alle Playstation-4- und Playstation-5-Besitzer am sogenannten "Alpha-Test" von Call of Duty: Vanguard teilnehmen werden können,...

Anfang November zieht euch Call of Duty: Vanguard zurück in den Zweiten Weltkrieg

am 19. August 2021 um 19:50 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Sledgehammer Games präsentierte am Abend Call of Duty: Vanguard. Der neue Ego-Shooter wird am 5. November auf PC, Xbox One, PS4, Xbox Series und Playstation 5 erscheinen...