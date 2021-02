Playstation-Spieler prügeln sich Mitte Februar in Beta von Guilty Gear: Strive

You're watching Werben

Am Wochenende vom 19. bis zum 21. Februar können Playstation-Spieler in das neue Kampfspiel von Arc System Works reinschauen, Guilty Gear: Strive. Diese Aktion wird unsere erste Möglichkeit sein, das Beat 'em Up selbst auszuprobieren. Laut dem Publisher Bandai Namco stehen 13 Kämpfer in den Spielmodi Offline-Versus, Training und Online-PvP zur Verfügung - Crossplay zwischen PS4 und PS5 wird unterstützt. Leider gibt es keine Informationen darüber, ob Steam-Spieler auf dem PC vor der Veröffentlichung am 9. April ebenfalls einen Blick in das Spiel werfen können. Wer sich trotzdem für die Beta anmelden möchte, muss sich hinter dem folgenden Link mit seinen Daten registrieren.