Playstation-Spieler dominieren Anfang 2022 blutiges Online-Deathmatch Deathverse: Let it Die

2016 hat Grasshopper Manufacture unter der Leitung von Goichi Suda ein Actionspiel namens Let it Die veröffentlicht, das ziemlich rau und gewöhnungsbedürftig war. Gestern Abend wurde die alte Marke wieder aufgegriffen, denn ein Entwicklerteam namens Supertrick Games hat uns ihr neues "Reality-TV-Überlebensspiel" Deathverse: Let it Die vorgestellt.

Heranreifende TV-Stars müssen in der Fernsehsendung „Death Jamboree" um ihr Überleben kämpfen. Die Teilnehmer des Matches werden mit sogenannten "Wilson"-Einheiten ausgestattet, die verschiedene Funktionen erfüllen. Sie sind gleichzeitig Waffen, schützen euch mit Schilden vor Schaden, laden Schusswaffen nach und ermöglichen übermenschliche Fähigkeiten.

Das Spiel unterstützt Nah- und Fernkampf und jede Menge blutiger Hinrichtungen, die das Publikum besonders zu genießen scheint. Supertrick Games hat verraten, dass wir diese Waffen aufrüsten werden, doch sie wollen uns noch nicht mitteilen, wie genau dieser Vorgang vonstattengeht. Warum ist solch ein kleines Detail spannend oder berichtenswert? Weil Deathverse: Let it Die ein Free-to-Play-Spiel ist, das sich mit Mikrotransaktionen finanziert.

Im Playstation-Blog erfahren wir, dass die Arenakämpfe der Hauptbestandteil dieses Online-Actionspiels sind. Die Entwickler sehen jedoch vor, eine funktionierende Live-Service-Struktur mit zeitweilig verfügbaren Spielmodi und saisonalen Inhalten anzubieten. Auch das Battle-Pass-Modell wird erwähnt, darüber werden wir unter anderem Anpassungsoptionen für unsere Kämpfer freischalten. Im Frühjahr 2022 soll das Spiel an den Start gehen.