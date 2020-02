Playstations Valentinsüberraschung ist wunderbar bizarr

Heute ist Valentinstag und deshalb bekommt ihr an dieser Stelle noch einmal die freundliche Erinnerung, dass ihr bitte an eure bessere Hälfte denkt (oder es euch zumindest gemütlich macht). In der Videospielbranche wird eine solche Gelegenheit für vielerlei Dinge genutzt, einige Spiele werben aktuell zum Beispiel mit speziellen Events und kosmetischen Artikeln. Auch Sony hat zum Valentinstag einen kleinen Trailer veröffentlicht, der zu bizarr ist, um ihn im Detail zu erklären. Im Grunde geht es wohl darum, echte Playstation-Gamer zu feiern, denn sie sind schließlich die treibende Kraft der Playstation 4. Allerdings ist das Ergebnis so absurd, dass uns spätestens angesichts des eher unkonventionellen Netzteils nicht unbedingt die Schamesröte ins Gesicht steigt...

Fröhlichen Forever-Alone-Day, allen Singles da draußen.