PlayStations neuer Gaming-Monitor und FlexStrike Fight Stick erscheinen diesen August

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Wir warten bis später heute, um zu hören, was Sony in der Softwareabteilung geplant hat, aber was die Hardware angeht, stehen bis Ende des Sommers bereits einige große Releases auf uns zu. Insbesondere hat PlayStation bekannt gegeben, dass sein FlexStrike-Kampfstick und der 27"-Gaming-Monitor mit DualSense-Ladehaken im August erscheinen.

Dies kommt über einen neuen PlayStation-Blogbeitrag, in dem der Plattformbesitzer die Verfügbarkeit und Veröffentlichungsinformationen sowohl des neuen Fight Stick als auch des neuen Monitors sowie weitere Details zu den kommenden Pulse Elevate Wireless Lautsprechern erläutert. Der FlexStrike Fight Stick wird am 6. August erhältlich sein, passend zu den Veröffentlichungen von Marvels Tokon: Fighting Souls, dem neuen Kampfspiel von Arc System Works. Es wird angemerkt, dass der FlexStrike in begrenzter Stückzahl erhältlich sein wird, sodass dies ein ideales Ziel für Scalping sein könnte. Es handelt sich um einen hochwertig aussehenden Kampfstock mit Sonys inzwischen charakteristischem weiß-schwarzen Design. Es wird außerdem mit einem Tragetasche begleitet, der eine zusätzliche Schutzschicht bietet. Die Vorbestellungen beginnen am 12. Juni, und der FlexStrike Fight Stick kostet 199,99 €/£179,99 GBP.

Kommen wir zum 27"-Gaming-Monitor, der für einige Fans vielleicht etwas enttäuschend ist, da er bei seiner Erstveröffentlichung am 27. August nur in den USA und Japan verfügbar sein wird. Die Vorbestellungen des Monitors beginnen am 5. Juni, und er kostet 349,99 USD/¥49.980 JPY. Es verfügt über ein 27-Zoll-QHD-IPS-Display mit VRR, das auf der PS5 und PS5 Pro bis zu 120 Hz unterstützt. Vielleicht bekommst du einen ebenso guten PC-Monitor günstiger, aber der neue Sony-Monitor hat auch einen Ladehaken für deine DualSense-Controller.

Schließlich gibt es noch die Pulse Elevate kabellosen Lautsprecher, die offenbar perfekt zum 27"-Gaming-Monitor passen. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass sie exklusiv in den USA und Japan sind, aber abgesehen davon, dass sie die neueste Entwicklung in Sonys neuer Pulse-Soundtechnologie sind, haben wir nicht viel über die kabellosen Lautsprecher, abgesehen von einem netten Bild und einer Notiz, sie bald wieder anzuschauen, wenn es mehr Informationen gibt.