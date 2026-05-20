PlayStations nächstes State of Play findet am 2. Juni statt

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Wir haben uns gefragt, was der Plan für die anderen großen Publisher für diese 'nicht-E3'-Saison war, denn bis vor wenigen Minuten sollte die Summer Game Fest-Periode von Geoff Keighleys Show und außerdem dem Xbox Games Showcase (und dem Gears of War: E-Day Direct) angeführt werden. Es gibt das Gerücht, dass Nintendo irgendwann Mitte Juni eine Show veranstalten wird, aber was PlayStation angeht... Nun, jetzt haben wir eine klare Antwort.

Der Neuanfang der 'nicht-E3'-Phase wurde bestätigt, da nun bekannt gegeben wurde, dass Sony am Abend des 2. Juni eine PlayStation State of Play-Übertragung ausrichten wird. Geplant für 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr CEST, wird dies ein großes Event, bei dem über eine Stunde Enthüllungen versprochen werden und ein beträchtlicher Teil der Show Insomniacs Marvel's Wolverine gewidmet ist.

Uns wird mitgeteilt, dass die Serie "mehr als 60 Minuten Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen von Top-Studios weltweit" bieten wird und dass Marvel's Wolverine mit einem ausführlichen Look starten wird, der sich auf das "kommende Third-Person-Action-Adventure-Spiel konzentriert, das Logans brutalen und unerbittlichen Kampf sowie einige neue Details zeigt."

Wie immer kannst du die Serie über PlayStations YouTube - und Twitch-Kanäle verfolgen.