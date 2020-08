Playstation-Manager rekapituliert Bedeutung der PS4 für Sonys Konsolengeschäft

Als die Playstation 4 Ende 2013 eingeführt wurde, waren die Erwartungen nicht sonderlich hoch. Zu dieser Zeit fürchtete die Konsolenbranche das Aufkommen von Mobiltelefonen, die heute vor allem bei jungen Spielern als Hauptplattform sehr beliebt sind. Im Dokumentarfilm "The PlayStation Revolution" spricht der ehemalige Playstation-Manager Shahid Ahmad, der über ein Jahrzehnt lang bei Sony als Chef für strategisches Content-Marketing verantwortlich war, über diese Zeit. Er bestätigte in seinem Interview, dass Sony nach dem Rückschlag der PS3 nicht sonderlich hohe Erwartungen an die PS4 hatte. Hätte sich die PS4 ebenfalls nicht als Erfolg herausgestellt, hätte das ihren Ausstieg aus dem Konsolenkrieg bedeuten können.

<em>"Ich denke sogar wir waren überrascht, wie begeistert der Empfang der PS4 war, denn es war auch eine Art Erlösung", meint Ahmad. "Wir waren mit der PS3 durch das Feuer gegangen und jetzt war alles eingeleitet worden. Wir mussten das richtig machen, denn wenn [es uns nicht gelungen wäre], hätte es das Ende bedeuten können. Die Strategie wurde festgelegt, die Hardware war fokussiert und alles, was noch übrig blieb, war Start und Empfang. Die Partner waren da, Entwickler waren beteiligt - sogar unabhängige Teams waren am Start der PS4 beteiligt. Die Preisgestaltung stand fest, auch Entscheidungen zum [Thema] DRM usw. wurden getroffen - das ist bei anderen Ereignissen kontrovers [diskutiert] worden. Was wir nicht erwartet hatten war, dass [das System] ein unglaublicher Erfolg jenseits unserer wildesten Träume werden würde. Das haben wir auch dem Ton [zu verdanken], mit dem wir das Ganze kommunizierten: 'Das ist für die Spieler'. Der gesamte Fokus des Starts lag auf den Spielern."

Die Playstation 4 hat bislang über 110 Millionen Konsolen verkauft und jetzt warten wir auf den Nachfolger - die PS5.

