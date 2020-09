Playstation-5-Werbespot drängt Spieler an den Rand (und darüber hinaus)

Am Mittwoch ist die nächste (und vielleicht letzte) große Playstation-5-Präsentation angesetzt, denn in wenigen Wochen wird die Konsole erscheinen - das steht auch ohne konkretes Datum fest. Sony bereitet mittlerweile massentaugliche Werbevideos für ihre neue Konsole vor, die zwar nicht mit Gameplay bestehen, den Zuschauern allerdings mit anderen Elementen eine Vorstellung der Zukunft vermitteln.

Erst vor einigen Wochen haben wir einen Werbespot gesehen, der die haptischen Funktionen des Dualsense-Controllers in den Mittelpunkt stellt, nun folgt ein Trailer, in dem es wohl eher um die Erfahrung geht, die Grenzen des eigenen Horizonts zu durchbrechen... durch das Spielen eines PS5-Spiels. Entschuldigt den laienhaften Deutungsversuch, Werbebotschaften zu entschlüsseln war noch nie unser Fokus. Hoffentlich bekommen wir einige klarere Beispiele in der kommenden Playstation-5-Sendung am Mittwoch, um 22:00 Uhr.