Playstation-4-Ankündigung von New Super Lucky's Tale steht offenbar kurz bevor

Fans von 3D-Plattformern aus den Neunzigerjahren schienen Super Lucky's Tale genossen zu haben, als das Spiel 2017 für PC und Xbox One veröffentlicht wurde. Letztes Jahr wurde der Titel nachträglich noch für die Nintendo Switch veröffentlicht, mit neuem Namen (New Super Lucky's Tale) und frischen Inhalten. Jetzt scheinen auch Playstation-4-Spieler endlich in den Genuss kommen zu können.

Gematsu ist aufgefallen, dass eine PS4-Version des Spiels mit Box Arts und weiteren Informationen auf Shops, wie Amazon Spanien, Game aus Großbritannien und dem französischen Händler Espace Culturel aufgeführt wurde. Bisher wurde noch keine formelle Ankündigung getätigt, aber wir gehen davon aus, dass das sehr bald geschehen wird.