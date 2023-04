PlayStation zeigt erstes Poster zur Twisted Metal Show

HQ

PlayStation Productions begann lange vor der Veröffentlichung mit dem Hype um den Uncharted-Film und HBOs The Last of Us, war aber sehr still über die Adaption von Twisted Metal mit Anthony Mackie, Will Arnett und Stephanie Beatriz. Das soll sich nun ändern.

Peacock hat das erste Poster zu Twisted Metal enthüllt und gibt gleichzeitig an, dass wir morgen den ersten Trailer für die TV-Serie bekommen werden. Nicht nur das. Wir haben endlich auch die Bestätigung, dass die Show irgendwann im Juli auf dem Streaming-Dienst starten wird.