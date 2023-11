PlayStation wird X aka Twitter nächste Woche nicht mehr unterstützen

HQ

Ich bin verständlicherweise bei weitem nicht der Einzige, der denkt, dass Twitter, oder X, wie es heutzutage genannt wird, in den letzten Jahren allmählich viel schlechter geworden ist. Anfang dieses Jahres hat Microsoft die Option entfernt, Xbox-Screenshots auf dem Dienst zu teilen, und jetzt ist ein anderer Konsolenhersteller an der Reihe, wirklich zu zeigen, was er über Elon Musks soziales Netzwerk denkt.

Sony gibt bekannt, dass es die X-Integration (früher bekannt als Twitter) auf PlayStation 4 und PlayStation 5 am 13. November entfernen wird. Das bedeutet, dass wir nicht mehr in der Lage sein werden, Videos, Screenshots, Trophäen und dergleichen direkt von unserer Konsole auf X zu teilen oder diese Art von Dingen auf PS4 und PS5 zu sehen.

Denken Sie nur eine Sekunde darüber nach. Nächsten Montag wird PlayStation eine Funktion entfernen, für die sie im Grunde eine Taste auf ihrem Controller reserviert haben. Das sagt viel darüber aus, wie es X im Moment geht...