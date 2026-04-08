PlayStation wird den Fans bald die Möglichkeit geben, Teil ihrer Lieblingsspiele zu sein

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Während viele Spiele dir die Möglichkeit geben, deinen eigenen Charakter zu erstellen, erlauben nur wenige es, dich als Teil des Gesamterlebnisses einzuscannen. PlayStations neues The Playerbase-System ermöglicht genau das, indem glückliche Spieler in ihre Lieblings-First-Party-Titel aufgenommen werden.

Wie in einem PlayStation-Blogbeitrag beschrieben, wird The Playerbase zunächst Gran Turismo 7 verwenden und Fans bitten, einige Antworten auf Fragen zu ihren Erfahrungen mit den Spielen und mit PlayStation einzureichen. Nachdem diese ersten Bewerbungen geprüft wurden, wird ein ausgewählter Teil der Bewerber zu Videointerviews eingeladen, um mehr über sie zu erfahren.

Dann wird nur ein Ventilator ausgewählt, der in Gran Turismo 7 eingesetzt wird. Sie bekommen ihr eigenes Ingame-Porträt, einen zeitlich begrenzten Auftritt. Sie werden auch Teil des Designprozesses für ihr eigenes individuelles Logo und ihre Lackierung sein. Wenn du ein glücklicher Fan bist, musst du zum Kunststudio in Los Angeles gehen, um dein Gesicht scannen zu lassen und deine persönlichen Ergänzungen zum Spiel zu erstellen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens werden weitere Spiele für The Playerbase in Betracht gezogen, aber bisher wurden keine bestätigt. In welchem Spiel würdest du gerne mitspielen, wenn du die Gelegenheit hättest?