PlayStation will seinen Fokus auf Inklusivität und Vielfalt verstärken

Diversität und Inklusion sind nach wie vor ein kontroverses Thema in der Branche, und während einige, wie Square Enix, sich jetzt dafür entscheiden, DE&I zurückzufahren, verdoppeln andere ihre Anstrengungen.

PlayStation ist derzeit auf der Suche nach noch mehr Talenten in diesem Bereich, insbesondere nach Spezialisten, deren Aufgabe es sein wird, "die Zusammenarbeit zwischen Teams zu maximieren und zu fördern und sicherzustellen, dass die Organisation als Ganzes ihre Ziele in Bezug auf Vielfalt und Inklusion erreicht".

Darüber hinaus wird von der Person erwartet, dass sie enge Partnerschaften mit anderen globalen DE&I-Gruppen eingeht, was zweifellos an Unternehmen wie Sweet Baby Inc. erinnert, die bei mehreren internen Projekten wie Spider-Man 2, God of War Ragnarok und zuletzt dem massiven Flop Concord konsultiert wurden.

Was denken Sie darüber? Ein kluger Schachzug von PlayStation oder ein Zeichen dafür, dass sie nicht auf ihre Fans hören?