PlayStation VR2 wird auf der Sony CES-Konferenz erscheinen

Auf der CES-Pressekonferenz von Sony, die am 4. Januar 2023 stattfinden soll, könnte das kommende PlayStation VR2-Headset vorgestellt werden, da es auf dem Vorschaubild für den YouTube-Livestream der Veranstaltung erschien, wie von VGC entdeckt.

Seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 gab es viele Gerüchte und Diskussionen rund um die Fortsetzung von Sonys erstem Ausflug in die Welt der VR. In jüngerer Zeit haben wir die offiziellen Spezifikationen und das Aussehen des PlayStation VR2-Headsets und der Controller gesehen, zusammen mit der Enthüllung seines hohen Preises.

Es gab noch kein offizielles Wort von Sony darüber, wie sehr das PlayStation VR2-Headset die CES-Präsentation dominieren wird, aber so wie es aussieht, werden wir einen viel tieferen Einblick in das Headset erhalten, was es kann und welche Spiele bei der Veröffentlichung verfügbar sein werden.

Die PlayStation VR2 soll am 22. Februar 2023 erscheinen. Da der Preis derzeit höher ist als der einer PS5, kann Sony hoffentlich zeigen, dass sein Headset die Kosten wert ist.