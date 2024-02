PlayStation VR2 soll später im Jahr 2024 auf dem PC funktionieren

HQ

PlayStation VR2 ist ein fantastisches Headset mit einigen erstaunlichen Controllern, so dass es ein Vergnügen ist, Spiele wie Beat Saber, Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Moss: Book II, Resident Evil 4 und Synapse darauf zu spielen. Dennoch hat die Auswahl an Spielen nicht ganz dem entsprochen, wovon viele von uns geträumt haben. Wir vermissen immer noch PS VR2-Versionen von Meisterwerken wie Half-Life: Alyx und Asgard's Wrath 2, aber das soll sich später in diesem Jahr ändern.

Die Leute von Sony verraten, dass sie die Fähigkeit testen, dass PlayStation VR2 offiziell auf dem PC funktioniert. Sie hoffen, die Option noch in diesem Jahr verfügbar zu machen, also klingt es so, als ob es definitiv passieren wird und nicht nur das Unternehmen sich damit befasst oder so. Hoffentlich wird dies dazu führen, dass Valve und andere Entwickler Updates für ihre Spiele veröffentlichen, um das haptische Feedback und die adaptiven Trigger zu gegebener Zeit voll auszuschöpfen. Dann müssen wir einfach sehen, ob das bedeutet, dass noch weniger Virtual-Reality-Spiele ihren Weg auf PlayStation 5 finden.

Was halten Sie davon?