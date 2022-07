PlayStation VR2 macht alles einfacher und benutzerfreundlicher

HQ

Sony hat von Anfang an absolut klar gemacht, dass PlayStation VR2 so ziemlich alles besser macht als das Original, indem es eine eingebaute Kamera, nur ein Kabel, coole Controller und mehr hat. Jetzt ist es an der Zeit, einen Blick darauf zu werfen, wie einige dieser Funktionen die Benutzerfreundlichkeit tatsächlich verbessern.

Dies in Form eines neuen Blogs , in dem einige lang nachgefragte und erwartete Funktionen beschrieben werden, die mit PlayStation VR2 angeboten werden. Wir können der eingebauten Kamera für einige davon danken, da sie endlich bestätigt ist, dass ein einfacher Tastendruck am Headset oder im Schnellmenü es uns ermöglicht, unsere reale Umgebung anstelle des Spiels zu sehen. Dieses Menü wurde auch verbessert, indem es uns Optionen zum Anpassen der Helligkeit, der Bildschirmgröße, zum Ausschalten der Vibrationen des Headsets, zum Anpassen des Spielbereichs und mehr gibt.

Diejenigen von Ihnen, die Virtual Reality auf dem PC genossen haben, wissen, dass eine eingebaute Kamera mehr Vorteile hat als die Möglichkeit, ab und zu durch das Headset zu sehen. Es ermöglicht auch, unseren Spielbereich durch das Zeichnen von Grenzen individuell anzupassen. Ein großartiges Feature, da es uns warnen wird, wenn wir Wertsachen, Möbeln und dergleichen zu nahe kommen, indem es die karierte Grenze zeigt.

Hinzu kommen ein verbesserter Kinomodus, in dem wir Nicht-VR-Inhalte in unserem eigenen virtuellen Kino sehen können, ein 360-Grad-VR-Modus und einfachere Möglichkeiten, uns selbst aufzunehmen, während wir das Headset verwenden, und es ist klar, dass PlayStation VR 2 so ziemlich alles haben wird, was diejenigen von uns, die das Original genossen haben, gefragt haben. Liege ich falsch? Fehlen noch Features und Funktionen?