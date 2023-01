PlayStation VR2: Alle Startspiele bestätigt

HQ

Es ist Wochen her, seit Sony angekündigt hat, dass PlayStation VR2 mehr als 30 Spiele in seinem Startfenster verfügbar haben wird, aber wir wussten nur etwa die Hälfte davon. Mit nur einem Monat, bis es in die Regale kommt, ist die Zeit gekommen, konkret zu sein.

Aus diesem Grund enthüllt ein neuer Beitrag im PlayStation Blog , dass die Spiele zusammen mit PS VR2 am 22. Februar oder zumindest innerhalb eines Monats erscheinen werden. Diese Liste enthält 13 neu angekündigte Spiele und wird anscheinend in den kommenden Wochen etwas wachsen, so dass wir uns zumindest nicht über die Quantität beschweren dürfen.



Nach dem Fall



Altair Breaker



Vor Ihren Augen (Startfenster)



Städte VR



Kosmonisches Hoch



Creed: Rise to Glory - Championship Edition (Startfenster)



The Dark Pictures: Switchback VR (Startfenster)



Demeo



Dyschronie: Chronos Alternate



Fantavision 202X



Gran Turismo®7 (kostenloses Update)



Horizont Ruf des Berges



Job-Simulator



Jurassic World Aftermath



Kajak VR: Mirage



Kizuna AI - Touch the Beat!



Der letzte Uhrbeweger



The Light Brigade (enthält sowohl die PS VR- als auch die PS VR2-Version)



Moos



Moos: Buch II



NFL Pro Era (kostenloses PS VR2-Upgrade)



No Man's Sky (Startfenster)



Pawlow VR



Pistolenpeitsche (kostenloses Upgrade)



Puzzling Places (kostenloses Upgrade)



Resident Evil Village (kostenloses Update)



Rez Infinite (Upgrade kostet 9,99 USD / 9,99 €)



Lied im Rauch



Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxie



Synth Riders (kostenloses Upgrade)



Die Geschichte von Onogoro



Tentakel



Tetris-Effekt: Verbunden (Upgrade kostet 9,99 USD / 9,99 €)



Mordsding



The Walking Dead: Saints & Sinners - Kapitel 2: Vergeltung (Startfenster)



Urlaubs-Simulator



Was die Fledermaus



Zenith: The Last City (kostenloses Upgrade)



Jetzt müssen wir nur noch auf Beat Sabers Datum warten, hoffentlich Half-Life: Alyx und einen Nachfolger von Astro Bot Rescue Mission.