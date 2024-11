PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida verlässt Sony nach 31 Jahren

HQ

Die PlayStation wird 30 Jahre alt, was natürlich ein bemerkenswertes Alter in der Spielewelt ist. Fakt ist aber, dass es den Sony-Veteranen Shuhei Yoshida schon länger gibt, und seit 31 Jahren ist Sony sein Arbeitgeber. Jetzt hat er jedoch angekündigt, dass es Zeit ist, weiterzuziehen, und am 15. Januar wird er Abschied nehmen.

Yoshida ist derzeit Leiter einer unabhängigen Entwicklerinitiative, die intensiv an Indie-Spielen arbeitet, und war zuvor Präsident der SIE Worldwide Studios, eine Rolle, die er über ein Jahrzehnt lang (bis 2019) innehatte und dazu beitrug, Sonys erfolgreiche Spiele in dieser Ära zu sichern und auf den Markt zu bringen.

Yoshida ist eine bedeutende Figur in der Spielebranche und wird sowohl intern als auch bei Sonys Partnern (und Konkurrenten) allgemein gemocht, und er ist auch ein Fan-Liebling, der immer eine positive Einstellung mitbringt und sich die Zeit nimmt, Fragen in den sozialen Medien zu beantworten.

Via Playstation Blog sagte Yoshida:

"Ich bin von Anfang an bei PlayStation dabei, und dies ist mein 31. Jahr bei PlayStation. Und als ich 30 Jahre alt wurde, dachte ich, hmm, es ist vielleicht an der Zeit, dass ich weitermache.

Wissen Sie, das Unternehmen hat sich großartig entwickelt. Ich liebe PS5, ich liebe die Spiele, die auf dieser Plattform herauskommen. Und wir haben neue Generationen von Führungskräften, die ich respektiere und bewundere. Und ich bin so gespannt auf die Zukunft der PlayStation."

Wir wünschen Yoshida viel Glück bei allem, was er als nächstes tut, und danken ihm für seine großartige und langjährige Arbeit in der Branche.