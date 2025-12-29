PlayStation-Veteran: Die Spieleindustrie sollte spaßige Spiele machen, nicht nur darauf abzielen, Geld zu verdienen

HQ

Die Branche wimmelt von Blockbuster-Titeln, Mikrotransaktionen und überhöhten Budgets – aber die Freude scheint etwas verdrängt worden zu sein. Das ist die Meinung des ehemaligen PlayStation-Chefs Shawn Layden und anderer, der in einem Interview mit Pause for Thought offen kritisiert, wie Spiele heute gepitcht werden: Es geht darum, Gewinne, Engagement und Marktanteile zu maximieren – aber niemand fragt mehr: "Macht es Spaß?"

Layden sagt:

"Manchmal beginnt ein Pitch und sie sagen: 'Das ist die Monetarisierung, und so werden wir den gesamten adressierbaren Markt erfassen. Ich musste einige Leute anhalten und sagen: 'Hey, halt—nein, warte. Was ist der lustige Teil?"

Laut Layden muss die Branche natürlich einen grundlegenden Kurswechsel vollziehen. Statt 80–100 Stunden epischen Grinds und riesiges, unfassbarer Spielwelten sollten wir wieder Spiele mit kompakteren Erlebnissen sehen, die 20–25 Stunden dauern und ein geringeres Budget haben – Dinge, die Expedition 33 oder Hollow Knight: Silksong als noch tragfähig bewiesen haben.