PlayStation verzeichnet durch die Übernahme von Bungie einen Verlust von 765 Millionen US-Dollar

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PlayStation meldet einen Wertverlust von 765 Millionen US-Dollar durch die Übernahme von Bungie. PlayStation kaufte 2022 den Destiny, Marathon und den ehemaligen Halo-Entwickler für 3,6 Milliarden Dollar. Nun scheint der Deal den Erwartungen von PlayStation nicht ganz gerecht zu werden.

Laut Sonys aktuellen Finanzzahlen für PlayStation wurde allein im vierten Quartal des Haushaltsjahres ein Verlust von 560 Millionen US-Dollar verzeichnet. Im gesamten Jahr sehen wir, dass die Zahl auf 765 Dollar steigt, und weitere Verluste sind auch im kommenden Geschäftsjahr möglich.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum PlayStation mit dem Bungie-Buyout nicht besonders zufrieden sein könnte. Die Geschichte von Bungie und PlayStation ähnelt sehr der Mehrspielerstrategie des Plattformbesitzers insgesamt. Das Verfolgen endloser Live-Service-Träume hat PlayStation weit weniger Erfolge als Misserfolge hinterlassen. Marathon mag ein sehr gut bewertetes Spiel sein, aber es hat nicht die riesige Community, die Sony sich sicher gewünscht hätte. Trotzdem geht es für PlayStation vorwärts und nach oben, denn im selben Bericht hören wir, wie es bereits die nächste Generation von Technologie vorbereitet.