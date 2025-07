PlayStation veröffentlicht System-Update 12.52 für PS4

HQ

Wir kommen auf fünf Jahre mit der aktuellen Generation von PlayStation-Konsolen, aber Sony hat die vorherige Generation noch nicht vollständig hinter sich gelassen. Erst heute wurde ein neues Systemsoftware-Update für PlayStation 4 veröffentlicht.

In der sehr kurzen Patch-Note für Update 12.52 berichtet Sony, dass "einige Sicherheitskorrekturen an der Systemsoftware vorgenommen wurden", ohne auf das Update einzugehen, was bei der Aktualisierung der Sicherheit der Konsolen-Firmware üblich ist.

Interessanterweise ist dies nicht das hochkarätigste Update für ältere Hardware, das Sony in diesem Jahr durchgeführt hat. Im März wurde die PS3 auf Version 4.92 mit neuen Verschlüsselungsschlüsseln für Blu-ray-Discs aktualisiert.

Behalten Sie Ihre PS4 regelmäßig in Gebrauch?