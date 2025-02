PlayStation verdoppelt US-Fabriken, um die neuen Handelszölle der Trump-Regierung zu umgehen

HQ

Die Sony Group Corporation hat heute Morgen auf einer Konferenz ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgestellt. Bei der Präsentation wandten sich die Präsidenten und Direktoren des Unternehmens persönlich an die Investoren, sowohl persönlich als auch per Videokonferenz, um den Ergebnisbericht des Unternehmens sowie die mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens vorzustellen.

Neben Veränderungen im Vorstand und einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in allen Geschäftsbereichen befasste sich die Versammlung auch mit den Bedenken vieler Aktionäre über die neue Handelspolitik, die von der jüngsten US-Regierung umgesetzt wird. Konkret geht es um die neuen Zölle auf importierte und ausländische Waren, die den Endpreis des Produkts um bis zu 25 % erhöhen könnten. Sony plant, darauf zu reagieren, im Falle seiner Gaming-Sparte mit Sony PlayStation, indem in den Vereinigten Staaten neue Fabriken installiert werden, um PS5s auf amerikanischem Territorium zu produzieren und zu montieren.

Mit diesen neuen PS5s "Made in USA", die völlig identisch mit denen sind, die in Asien hergestellt werden, werden sie in der Lage sein, die gleiche Preispolitik wie im Rest der Welt beizubehalten, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und auch effizienter auf die Nachfrage nach Lagerbeständen im Land zu reagieren.

Was halten Sie von diesem Schritt der Sony Group in Bezug auf die Zölle der Trump-Regierung?