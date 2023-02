PlayStation veranstaltet diese Woche ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende

HQ

Sony scheint seine Bemühungen mit PlayStation Plus in letzter Zeit wirklich anzukurbeln, da die neuesten Ergänzungen des Dienstes einige ernsthafte Schwergewichte enthalten haben. Darüber hinaus feiert Sony den Service mit einem Festival of Play-Event, das Spieltests (wie das God of War: Ragnarök, über das wir kürzlich berichtet haben), eine neue PlayStation Stars-Kampagne, doppelte Rabatte auf Spiele, ein Gewinnspiel zur Verlosung eines Bravia XR OLED TV und mehr und sogar einen kostenlosen Online-Multiplayer bietet.

Dies ist der wahre Kicker des Events, da es bei weitem für alle PlayStation-Besitzer am besten zugänglich ist. Was es jedem PlayStation 4- oder 5-Benutzer ermöglicht, Online-Multiplayer-Spiele für die Dauer des kommenden Wochenendes (18. und 19. Februar) kostenlos zu spielen, ohne ein Abonnement für PlayStation Plus zu benötigen.

Es wird auch ein PlayStation Tournament geben, das am Wochenende auf FIFA 23, Guilty Gear Strive und NBA 2K23 stattfindet, und jeder PS Plus-Abonnent, der am kostenlosen Online-Wochenende teilnimmt, erhält auch ein digitales Sammlerstück, das er zu seinem Stars -Sammlung.

Werdet ihr dieses Wochenende mit Freunden auf PlayStation spielen?