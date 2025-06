PlayStation und Elon Musk-Hacker Thema der neuen HBO Max-Dokumentation

Eine neue Dokumentarserie wird sich auf die Hackerkarriere des finnischen Julius Kivimäki konzentrieren, der vom FBI nach mehr als einem Jahrzehnt des Hackens als einer der gefährlichsten Cyberkriminellen der Welt eingestuft wurde.

Ein neuer Teaser-Trailer für die Serie zeigt den heute 27-jährigen Kivimäki, der unter dem Namen Aleksanteri Kivimäki bekannt ist, und die Cyberverbrechen, die er seit seinem 15. Lebensjahr begangen hat. Er hat Elon Musk gehackt, die PlayStation weltweit abgeschaltet, SWAT-Teams zu den Häusern von FBI-Agenten geschickt und einen Alarm der US-Luftwaffe ausgelöst, indem er ein Passagierflugzeug zur Notlandung zwang.

"Diese Dokumentarserie ist ein eindrucksvolles Beispiel für nordisches Storytelling mit globaler Relevanz", sagte Pil Brandstrup, Group VP of Original Production Networks and Streaming bei WB Discovery Nordics (via Variety). "Most Wanted: Teen Hacker befasst sich mit einem äußerst wichtigen Thema, der Cyberkriminalität, das uns alle betrifft, aber vielen unbekannt bleibt. Mit dem Zugang zu dem finnischen Hacker, Opfern auf der ganzen Welt, Top-Cybersicherheitsexperten und sogar einem ehemaligen FBI-Agenten präsentiert die Serie eine packende, multiperspektivische Erzählung."

Die vierteilige Dokuserie zeigt Kivimäkis Reise, auf dem er vom Hacker in seinem Schlafzimmer zum Leben auf der ganzen Welt wurde, bevor er schließlich von den Behörden in ein Casino in Las Vegas verfolgt wurde. Die Serie feiert im September Premiere, und den Trailer findet ihr unten:

