PlayStation The Concert kommt im Herbst in die USA und nach Kanada

Wenn Sie in Großbritannien oder Europa leben, haben Sie vielleicht irgendwann im Frühling PlayStation The Concert in einem Konzertort oder einer Arena in Ihrer Nähe erlebt. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten oder Kanada leben, werden Sie wahrscheinlich neugierig sein, wann Sie selbst eine Show besuchen können, und die gute Nachricht ist, dass Sie dies relativ bald tun können.

PlayStation hat bestätigt, dass die US-amerikanische und kanadische Tour diesen Herbst stattfinden wird, und was die festen Termine und Veranstaltungsorte betrifft, so wird dies alles in ein paar Tagen bestätigt, wenn der Ticketverkauf am 20. Juni um 7:00 Uhr PT (15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ) beginnt. PlayStation-Benutzer können sich wieder ein paar frühe Tickets sichern, indem sie den Code PSTC25 verwenden.

Für diejenigen, die sich fragen, was PS The Concert bietet, ist es eine Show, die etwa zwei Stunden dauert und sich hauptsächlich auf The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima und Horizon konzentriert, auch wenn es eine Handvoll zusätzlicher Tracks von Marvel's Spider-Man, Helldivers II, Bloodborne, Astro Bot, und Uncharted auch ausgeführt.